شرقان بطل النسخة الثامنة ل «ملاعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق شرقان بطلاً للنسخة الثامنة من بطولة ملاعب الرمضانية لكرة القدم، بعد فوزه على فريق ناشيونال بينز في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.

توج الأبطال محمد يوسف بهروزيان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلو الشركات الراعية، وحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف درهم، وفريق مطعم دانيال الثالث على 5 آلاف درهم، وفريق بيفوتيل الرابع على ألفي درهم.

ونال علي مراد من فريق مطعم دانيال جائزة أفضل لاعب، وناصر محمد حسن من فريق عبدالله حبيب على جائزة أفضل حارس، أما جائزة الهداف فذهبت إلى محمد علي من فريق الإدارة العامة للتحريات، وأفضل هدف للاعب أحمد عيسى أحمد من فريق ايه 23، ونال الشعلة جائزة الفريق المثالي.