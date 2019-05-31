«تراث الإمارات» ينظم المهرجان الرمضاني المائي العاشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت شعبة السباحة في نادي تراث الإمارات أمس الأول، المهرجان الرمضاني المائي العاشر، الخاص بسباحي النادي، وذلك في مسبح إدارة الأنشطة والفعاليات بأبوظبي، بحضور أحمد الحوسني، رئيس قسم الأنشطة المتخصصة في النادي، وراشد الرميثي، المشرف العام على فريق السباحة، ومدربي الفريق محمد أسعد عبدالله، وعبدالكريم أسعد، وإبراهيم المهيري، بمشاركة أكثر من 40 سباحاً.

وانطلق المهرجان عقب الإفطار الجماعي للمشاركين في صالة الأنشطة الرياضية، بمنافسات لمختلف فئات السباحين؛ حيث شارك المتنافسون في مستوى المبتدئين في سباقي 25 متراً سباحة بالعوامات، و25 متراً ضربات أرجل بالطوافات، وقفزة الثقة.

فيما تنافس البراعم (11 سنة وما دون) في سباق 4 × 25 تتابع حرة بالملابس، وسباق 4 × 50 تتابع حرة، في حين تنافس متسابقو فئة الناشئين (12 سنة وما فوق) في سباق أطول مسافة غوص بالطول، وسباق الغوص الحر والتقاط التيل من نفس واحد، وسباق الغطس (القفز) الحر من المنطات. وقال أحمد الحوسني، إن المهرجان يأتي في ختام البرنامج التدريبي الرمضاني الذي انتظم في جزيرة السمالية خلال الشهر الكريم، وكان الهدف منه تفادي التوقف الطويل للسباحين من التدريبات، إلى جانب المحافظة على المستوى العالي لسباحي النادي المنضمين إلى منتخب الدولة بعد عيد الفطر المبارك، من أجل اجتياز الاختبارات.

وأضاف الحوسني، أن المهرجان يمثل أيضاً نوعاً من الترفيه عن السباحين بعد الجهد الذي بذلوه خلال شهر رمضان، مؤكداً أن منافسات المهرجان كان مقصوداً أن تجمع بين الترفيه واختبار قدرات السباحين لتحديد مدى تطورهم وحفاظهم على مستواهم خلال الفترة الماضية.