إسبانيا تحتضن معسكر بني ياس الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

استقرت شركة بني ياس لكرة القدم، على إسبانيا؛ لتحتضن معسكر الفريق الصيفي، في 19 يوليو/‏تموز المقبل، في نطاق استعداده لمنافسات الموسم الجديد.

وارتأت الشركة أن يجري الفريق معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية، اعتباراً من 19 يوليو/‏تموز ولمدة 3 أسابيع، فيما يسبق المعسكر بعشرة أيام إقامة تجمع داخلي في أبوظبي بمقر النادي بالشامخة؛ لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية وتدشين الحصص التدريبية، عقب فترة الراحة التي يخضع لها جميع أعضاء الفريق حالياً، واستغلها البعض في قضاء العطلة الصيفية خارج الدولة، وسيتخلل المعسكر خوض مباريات ودية منها أمام فرق إسبانية.

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ومن جانب آخر، كرمت شركة بني ياس لكرة القدم، أمس الأول، المدرب السابق الكرواتي كرونسلاف جوريتش الذي انتهى عقده مع السماوي، ولم يتم التوصل للاتفاق بشأن التجديد.

وعبرت الشركة التي ودعت المدرب بالورود، عن شكرها وتقديرها للجهود الدؤوبة والمقدرة التي قام بها المدرب مع الفريق على مدار الموسم المنقضي، متمنية له النجاح والتوفيق. حضر التكريم الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، وسهيل العامري عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد الجابري وعبد الله الغيلاني عضوا مجلس إدارة الشركة، إضافة إلى اللاعبين يوسف جابر وأحمد دادا.

وثمن جوريتش تكريم شركة الكرة له، مؤكداً أن الموسم الذي قضاه وساهم بدوره في ظهور الفريق بصورة جيدة على صعيد منافسات دوري الخليج العربي بعد العودة من الدرجة الأولى، شكل تجربة مميزة بالنسبة له على الصعيد الشخصي.