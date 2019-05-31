توم فيليبس يتولى مسؤولية التطوير ل «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الجولة الأوروبية عن تعيين توم فيليبس الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة فالدو والرئيس التنفيذي لرابطة هونج كونج للجولف، رئيساً جديداً للجولة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون فيليبس مسؤولاً عن تطوير برنامج بطولات البطولة الأوروبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ختام موسم «السباق إلى دبي» بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وسينضم فيليبس (45 عاماً) إلى الجولة الأوروبية في الأول من يوليو المقبل، وسيقود مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، الكائن في عقارات جميرا للجولف، وهو موقع البطولة الختامية.

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ويتمتع فيليبس بخبرة 25 عاماً في صناعات الجولف والترفيه، بما في ذلك 14 عاماً في آسيا، وتعامل مع بعض العلامات التجارية والمؤسسات الرياضية الرائدة، ومع درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام والاتصالات، قضى ما يقرب من 15 عاماً في العمل مع السير نيك فالدو بصفته رئيساً تنفيذياً ل «سلسلة فالدو»، وخلال هذه الفترة، نما البرنامج غير الربحي من سبعة أحداث سنوية في المملكة المتحدة إلى 40 بطولة في 30 دولة حول العالم لأكثر من 7000 منافس سنوياً.

وقال فيليبس: «أنا متحمس للانضمام إلى الفريق ومواصلة التقدم الممتاز الذي أحرزته الجولة لأكثر من ثلاثة عقود».

وتابع: «تضم مجموعة الجولة الأوروبية سبعة أحداث في الشرق الأوسط في عام 2019، إضافة إلى بطولة موانئ دبي العالمية».