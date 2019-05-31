شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد فترات التسجيل لموسم 2019-2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فترتي القيد والتسجيل للموسم الرياضي 2019-2020، حيث تبدأ الفترة الأولى (الميركاتو الصيفي) في 9 يوليو المقبل، وحتى الساعة الخامسة من مساء 30 سبتمبر.وتبدأ فترة التسجيل الثانية (الميركاتو الشتوي)في 7 يناير 2020 وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2 فبراير.

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