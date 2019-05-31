روشيوفيل أولى صفقات الأجانب في الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقد نادي الظفرة مع المهاجم الهولندي مايكل روشيوفيل صاحب 28 عاماً، في صفقة انتقال حر بعقد لموسمين قادماً من نادي إن آي سي بريدا الهولندي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 7.

ويعد تعاقد النادي مع المهاجم الهولندي الذي يجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم ثان، في إطار رغبة مجلس إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق بأجانب مميزين، كما يأتي التعاقد مع اللاعب ليحل مكان البرازيلي رومولو دوس سانتوس الذي غادر صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته.

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وحضر مراسم التوقيع الذي أقيم بمقر النادي الفرعي بأبوظبي صالح جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، وفارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم ووكيل اللاعب.

ويأتي تعاقد النادي مع المهاجم الهولندي الذي يجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم ثان في إطار رغبة إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين استعداداً للموسم القادم، كما يأتي التعاقد مع اللاعب ليحل مكان البرازيلي رومولو دوس سانتوس، الذي غادر صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته. وشارك مايكل روشيوفيل مع فريقه بريدا الهولندي في الموسم الماضي في 33 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

وتعد صفقة ضم الظفرة لمايكل هي الأولى للنادي في الموسم، ومن المتوقع أن يبرم النادي صفقة أخرى قريباً في حال مغادرة الأوروجوياني مليسي، علماً أن الإدارة أعلنت بقاء البرازيلي دييغو والمغربي أمين عطوشي في الموسم المقبل.