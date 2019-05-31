شكرا لقرائتكم خبر عن لقب أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء ومتابعو كرة القدم في الوطن العربي على وجه الخصوص المواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.
وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة الماضي، بالتعادل 1 -1، ليتأجل حسم التتويج على مستوى الأندية إلى مباراة الليلة.
ويرغب الترجي في مواصلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في البطولة، بعدما حقق الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها على ملعبه في النسخة الحالية.
ويفتقد الترجي خدمات الثنائي شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي، بالإضافة لحارس المرمى الأساسي المعز بن شريفية في اللقاء، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.من جانبه، اكتفى الوداد بتحقيق انتصار وحيد في ست مباريات لعبها خارج المغرب، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، حيث سجل لاعبوه ثلاثة أهداف فقط في تلك اللقاءات، في حين تلقت شباكه سبعة أهداف.
ويضع الوداد آمالاً كبيرة على خبرة مدربه المخضرم التونسي فوزي البنزرتي،ويعاني الوداد غياب نجمه إبراهيم النقاش بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الذهاب، بالإضافة إلى أشرف داري لتراكم البطاقات.
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