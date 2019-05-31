نادي البطائح يشكر سلطان على اعتماده في الدرجة الأولى

رفع حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح الثقافي الرياضي، وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وأمين سر عام نادي البطائح، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي في البطائح الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على توجيه ومباركة سموه باعتماد مشاركة فريق نادي البطائح لكرة القدم في دوري أندية الدرجة الأولى.

قال ابن حمودة: «بفضل الله سبحانه وتعالى تطور النادي كثيراً، وبدعم ومساندة صاحب السمو حاكم الشارقة يسير نادي البطائح في تطور من موسم لآخر بفضل مشاركاته في مختلف مسابقات الألعاب الجماعية والفردية، والشكر موصول لمجلس الشارقة الرياضي الداعم والراعي الاستراتيجي للأنشطة الرياضية في جميع أندية الإمارة الباسمة».

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وتابع، «سعادتنا في نادي البطائح كبيرة بتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بترفيع فريق الكرة إلى مصاف فرق الدرجة الأولى»، مؤكداً أن فريق تحت 20 سنة مميز وفرض نفسه في الساحة، وسيكون عليه رهان كبير في المستقبل، وسنقوم بدعم الفريق بلاعبين محترفين أجانب على مستوى عالٍ، ولاعبين مواطنين أيضاً، وسنستفيد من الفئات الأربع المقررة من الهيئة، وكشف أن التوجه العام يسير نحو التعاقد مع مدرب مواطن.

وقال ابن حمودة: «تأسس النادي وافتتح رسمياً بمرسوم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 2012، ومن ذلك التاريخ وضعنا خططنا للنهوض بالنادي، والتدرج في العمل خطوة بخطوة، وفكرنا في تشكيل فريق كرة، وتدرجنا به من سن 13 سنة إلى أن وصل في الموسم الماضي إلى فريق 20 سنة، وشارك في عدة بطولات، وقدم مستويات جيدة ونتائج مميزة، ونجح في تثبيت أقدامه».

وأضاف ابن حمودة: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لم نتجاهل بقية فرق النادي في بقية الألعاب الجماعية مثل السلة وكرة الصالات، ونمتلك فريقين للرجال وفرقاً لجميع الألعاب الفردية، وعلى وجه الخصوص الدراجات وألعاب القوى والشطرنج، ونمتلك أيضاً بنية تحتية مميزة ورائعة، وذلك بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والجهات المعاونة والمساندة للنادي مثل بلدية البطائح والمجلس البلدي في البطائح».