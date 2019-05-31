شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يرغب بإنهاء مسيرته في الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع قلب الدفاع القائد سيرخيو راموس حداً للتقارير التي تحدثت عن توجهه لترك ريال مدريد الإسباني، مؤكداً بقاءه ورغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الملكي الذي يحمل شارة قيادته.
وقال راموس من مركز تمارين ريال في مؤتمر صحفي عقده خصيصاً لتوضيح هذه المسألة: «لن أترك ريال مدريد، حلمي كان دائماً أن أعتزل هنا، قلت دائما بأني لن أرحل طالما أنا مرتبط بعقد».
وكشف راموس (33 عاماً) أنه اجتمع هذا الأسبوع برئيس النادي فلورنتينو بيريز لتصفية الأجواء المشحونة بين الرجلين، مؤكداً «اليوم الذي سأرحل فيه، أريد أن يكون خروجي من الباب الكبير».
وجاء هذا التوضيح من راموس بعد تصريح أدلى به بيريز الاثنين أشار فيه إلى تلقي راموس لعرض من ناد صيني، علماً بأنه مرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى 2021.
ويدافع راموس عن ألوان ريال منذ عام 2005 حين انضم من إشبيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يرغب بإنهاء مسيرته في الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.