راموس يرغب بإنهاء مسيرته في الريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع قلب الدفاع القائد سيرخيو راموس حداً للتقارير التي تحدثت عن توجهه لترك ريال مدريد الإسباني، مؤكداً بقاءه ورغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الملكي الذي يحمل شارة قيادته.

وقال راموس من مركز تمارين ريال في مؤتمر صحفي عقده خصيصاً لتوضيح هذه المسألة: «لن أترك ريال مدريد، حلمي كان دائماً أن أعتزل هنا، قلت دائما بأني لن أرحل طالما أنا مرتبط بعقد».

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وكشف راموس (33 عاماً) أنه اجتمع هذا الأسبوع برئيس النادي فلورنتينو بيريز لتصفية الأجواء المشحونة بين الرجلين، مؤكداً «اليوم الذي سأرحل فيه، أريد أن يكون خروجي من الباب الكبير».

وجاء هذا التوضيح من راموس بعد تصريح أدلى به بيريز الاثنين أشار فيه إلى تلقي راموس لعرض من ناد صيني، علماً بأنه مرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى 2021.

ويدافع راموس عن ألوان ريال منذ عام 2005 حين انضم من إشبيلية.