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إيسكو أولى صفقات يوفنتوس بعد التعاقد مع ساري

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نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، حيث قد حسم  صفقة التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب الإنجليزي لخلافة ماسيميليانو أليجرى.

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن المدرب ماوريسيو ساري هو الأقرب لتدريب فريق السيدة العجوز، حيث إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن انتهاء صفقة التعاقد معه خلال ساعات.

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ماوريسيو ساري قد توج تشيلسي  بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز علي أرسنال 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على استاد “باكو”الأولمبي.

وتابعت الصحيفة، إلى أن إيسكو لاعب ستكون الصفقة الأقرب حال وصول ساري إلى يوفنتوس، حيث سيكون الهدف تقوية خط الوسط للمنافسة على لقب .

والمذكور ان يوفنتوس سيقدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد، إن لم يكن للفرنسي زيدان.

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