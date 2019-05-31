فيديو.. جروس يغادر ملعب بتروسبورت فى سيارة خاصة

كتب عمرو جاب الله
غادر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، ملعب بتروسبورت، فى سيارة خاصة مع جهازه المعاون من الأجانب، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد لوح برحيل جروس عقب نهاية المباراة وطالبه بمغادرة الملعب إلى المطار مباشرة حيث ينتهى عقد المدرب السويسرى فى قيادة الفريق الأبيض اليوم الجمعة.
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