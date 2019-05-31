أنباء عن رحيل جروس وتولي خالد جلال تدريب الزمالك

كتب عمرو جاب الله
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن خالد جلال المدير الفنى السابق يعد الأقرب لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الساعات المقبلة بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادى بأن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق فى طريقه للرحيل عقب التعادل مع الإنتاج الحربى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.
تابع المصدر ذاته إن إدارة نادى الزمالك فتحت خط اتصال رسمى مع خالد جلال عقب المباراة حيث يرحب المدير الفنى السابق للفريق الأبيض بتولى مهمة قيادة الأبيض مجددا...
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