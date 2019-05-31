عاجل| مرتضى يعنف جروس: اطلع على المطار متنزلش غرفة الملابس

كتب: محمد خيري

وجه رئيس نادي الزمالك غضبه الكبير على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعدما تعادل الفارس الأبيض مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك لجروس عقب المباراة وهو في حالة غضب شديدة: "يلا على المطار، متنزلش غرفة الملابس"، تلميحًا له برحيله بعدما فقد الفريق نقطتين في مشواره نحو صدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل...