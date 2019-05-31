كتب محمد مراد انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري، بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الحادى عشر. أحرز للزمالك خالد بوطيب فى الدقيقة 45 ثم تعادل معاذ الحناوي للإنتاج فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يتعادل مع الزمالك 1 / 1 بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.