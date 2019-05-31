رئيس الزمالك: خالد جلال مديرًا فنيا للفريق خلفا لجروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن رئيس الزمالك تعيين خالد جلال مديرًا فنيا للزمالك، خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وكشف رئيس الزمالك عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في إطار صراعه مع الأهلي على لقب الدوري.

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وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية مايو الحالي.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.

وتولى خالد جلال الإدارة الفنية للزمالك في نهاية الموسم الماضي، ونجح في التتويج مع الفريق ببطولة الكأس.