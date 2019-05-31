الأهلي يعاقب رمضان صبحي وإسلام محارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وقع الأهلي غرامة مالية على ثنائي الفريق رمضان صبحي، إسلام محارب بسبب ما بدر منهما خلال مران الفريق يوم الخميس.

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية على الثنائي نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساء الخميس، ودون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن العقوبة أتت وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري الممتاز حيث يلتقي مع المقاولون العرب والزمالك، في حين لم تتحدد بعد مواعد المباراتين.