محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن يواجه الزمالك فريق حرس الحدود يوم الإثنين المقبل 3 يونيو في الدوري.
وتقرر أن تقام المباراة على ستاد حرس الحدود بالمكس، دون جماهير.
وكان اتحاد الكرة أعلن جدول بقية مباريات الدوري والمؤجلات، ولم يحدد الطرف الآخر لمواجهة الزمالك إما الجونة، أو حرس الحدود.
ووفقا لنتائج تلك الجولة، بتعادل الجونة أمام الإسماعيلي، وتعادل حرس الحدود أمام بيراميدز، قررت المسابقات مواجهة الزمالك لفريق الحرس.
ورفع الجونة وحرس الحدود رصيدهما لـ37 نقطة، متفوقين على بتروجيت 34 نقطة، والاتحاد 36 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد منافس الزمالك في الجولة المقبلة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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