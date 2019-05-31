رئيس الزمالك يعلن رحيل جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

انفعل رئيس نادي الزمالك على السويسري جروس المدير الفني للفريق، بعد مباراة الانتاج الحربي.

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج بهدف لكل فريق، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وشدد رئيس النادي الأبيض، في تصريحات عقب المباراة، أن جروس هو المسؤول عن خسارة الفريق لنقطتين بسوء إدارته للقاء الانتاج، موضحا أن المباراة كانت في المتناول وكان الزمالك قادر على الفوز.

وطالب مرتضى منصور من نجله أمير المشرف على الكرة بإخطار جروس بالرحيل في الفترة الحالية، بعد التعادل مع الانتاج مؤكدا لنجله أن المدرب المسؤول عن التعادل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة.