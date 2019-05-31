حرس الحدود يتعادل مع بيراميدز ويبحث عن نقطة البقاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل حرس الحدود أمام بيراميدز ضمن الجولة الـ34 من الدوري الممتاز، بنتيجة 1-1، اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وأصبح رصيد حرس الحدود 37 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بعد نهاية مبارياته بالكامل، وفي رصيده 7 نقطة.

تقدم بيراميدز في النتيجة عن طريق إريك تراوري في الدقيقة 29 بعدما لعب تمريرة إلى دونجا الذي أعادها له أمام المرمى ليستلم بشكل رائع ثم سدد في الزاوية البعيد لمرمى حرس الحدود.

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وتعادل إبراهيما كونى لصالح حرس الحدود من خلال تصويبة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بات حرس الحدود بحاجة إلى نقطة واحدة في المباراة المؤجلة له أمام الزمالك من أجل البقاء في الدوري الممتاز، بغض النظر عن نتيجة بتروجيت في مباراته المؤجلة أمام المقاولون العرب.

ومن المحتمل أن تنتهي الجولة بتساوي 4 أندية في رصيد 37 نقطة في حالة فوز بتروجيت أمام المقاولون العرب، وتعادل الاتحاد السكندري مع سموحة، وفي هذه الحالة يتم النظر لنتائج الأندية الأربعة معًا.