مران الأهلي.. عودة أجايى والشحات.. وتقسيمتين للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

خاض الأهلي مران اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، حيث شهدت إجراء تقسمية فنية للاعبين وعاد كل من حسين الشحات وجونيور أجايى.

وعقد مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي؛ وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك، قبل انطلاق مران الفريق، حيث واستمرت عدة دقائق.

واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة التدريبات البدنية على هامش المران حيث يعاني من رشح خفيف في الركبة تعرض له بعد مران الفريق الجماعي الثلاثاء الماضي.

وبدأ إكرامي في تنفيذ برنامجه التأهيلي، أمس الأربعاء للتعافي من الإصابة، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم، للاطمئنان على ركبته.

وتعافي حسين الشحات، من الشد في عضلة السمانة، الذي حرمه من خوض تدريبات الكرة أمس، لينتظم اللاعب في مران الفريق الجماعي.

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انتظم جونيور أجايى، في تدريبات الكرة بعدما تعافى من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، والتي تعرض لها في مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول، الثلاثاء.

كان أجايى قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة، أمس الأربعاء، على هامش مران الفريق قبل أن ينتظم اليوم في تدريبات الكرة.

وأجرى لاسارتي، تقسيمة بين مجموعة لاعبي الفريق حيث قسَّم اللاعبين إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الأورجوياني على الإشراف على التقسيمتين الفنيتين، وتوجيه اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لإيضاح بعض الأمور الفنية.

وشهد مران الأهلي، مساء اليوم، خوض اللاعبين فقرة بدنية قبل أن تبدأ الوحدة التدريبية التي شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية.

يذكر أن الأهلي يتصدّر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك.