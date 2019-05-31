عبدالحفيظ يوضح.. حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، انتقال مهاجم الفريق عمرو جمال للزمالك بعد الأنباء المتداولة في الفترة الماضي عن هذا الأمر، قائلًا أن عقد اللاعب ممتد لموسمين مقبلين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "ما يتردد حول توقيع عمرو للزمالك ليس له أساس من الصحة وغير صحيح على الإطلاق وقصة توقيعه ليست حقيقية."

وتابع :"عمرو مرتبط بعقد مع الأهلي لمدة موسمين بخلاف هذا الموسم، فكيف يقوم بالتوقيع للزمالك؟"

وتواجد عمرو جمال في قائمة الانتظار بالأهلي حتى يناير الماضي، لكنه بعد ذلك انضم إلى قائمة الفريق ولم يشارك بسبب معاناته من إصابة.