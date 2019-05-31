6 خيارات لمنافسة سواريز في برشلونة

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمنافسة الأوروغوياني لويس سواريز.

إليكم الأسماء الستة:

بيير إيمريك أوباميانج:

مهاجم آرسنال الإنجليزي، لديه عقد حتى يونيو 2021، سجل 31 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة في 51 مباراة.

ألكسندر لاكازيت:

يملك عقدًا مع آرسنال حتى 20 يونيو، أحرز 19 هدفا و 13 تمريرة حاسمة في 49 مباراة.

تيمو فيرنر:

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لديه عقد مع لايبزيج الألماني حتى يونيو 2020، وسجل 19 هدفًا وصنع 10 في 37 مباراة.

لوكا يوفيتش:

لاعب آينتراخت فرانكفورت يملك عقدًا مع ناديه حتى يونيو 2023، وسجل 27 هدفًا وصنع 7 في 48 مباراة.

كريستوف بياتيك:

يرتبط بعقد مع ميلان حتي يونيو 2023، وسجل 30 هدفًا وصنع أثنين في 42 مباراة.

نيكولاس بيبي:

يتربط مع ناديه ليل الفرنسي بعقد حتى يونيو 2022، وأحرز 23 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة.