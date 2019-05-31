صحافية كتالونية: أحلام بارتوميو منبوذة في برشلونة!

انتقدت هيلينا كونديس الصحافية الكتالونية الشهيرة تفكير جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في ضم لاعب من بين الثنائي أنتوان غريزمان ونيمار.

وذكرت الصحافية أن غرفة خلع الملابس في برشلونة ترفض وصول لاعب رفض النادي من قبل وهو غريزمان الذي فضل أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.

وتابعت بأن نيمار هو الآخر كذب على النادي ورحل واشتكى النادي كذلك في صيف 2017 وذهب الى باريس سان جيرمان ومرفوض من قبل العديد من اللاعبين في غرفة خلع الملابس لبرشلونة في الوقت الحالي.

واكملت هيلينا أن هناك مهمة صعبة لبارتوميو هذا الصيف تتمثل في التخلص من البرازيلي فيليب كوتينيو.