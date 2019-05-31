بيلد تكشف آخر مستجدات صفقة يوفيتش وريال مدريد

أكدت صحيفة بيلد الكبيرة مصداقية في ألمانيا أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش 21 عاما قام بجمع جميع متعلقاته من منزله من أجل مغادرة ألمانيا.

اللاعب الشاب أكد للمقربين منه أنه في طريقه للذهاب إلى صفوف ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر أن يحسم ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الذي سجل 17 هدفا في الدوري الألماني في الموسم الماضي.

وسيدفع ريال مدريد 60 مليون يورو للحصول على خدمات يوفيتش لينافس الفرنسي كريم بنزيمة في الموسم المقبل.