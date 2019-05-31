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بيلد تكشف آخر مستجدات صفقة يوفيتش وريال مدريد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكدت صحيفة بيلد الكبيرة مصداقية في ألمانيا أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش 21 عاما قام بجمع جميع متعلقاته من منزله من أجل مغادرة ألمانيا.

اللاعب الشاب أكد للمقربين منه أنه في طريقه للذهاب إلى صفوف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر أن يحسم ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الذي سجل 17 هدفا في الدوري الألماني في الموسم الماضي.

وسيدفع ريال مدريد 60 مليون يورو للحصول على خدمات يوفيتش لينافس الفرنسي كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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