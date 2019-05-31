الأهلي يوقّع غرامة مالية على إسلام محارب ورمضان صبحي

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على كلٍ من؛ إسلام محارب، ورمضان صبحي، لاعبا الفريق

الأول لكرة القدم بالنادي، نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساءالخميس.

جاءت العقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي وإسلام محارب تشاجرا بالأيدي أثناء مران الفريق اليوم.