أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن الفريق وصل لحالة مرضية من الاستقرار حاليا بنسبة، بعد سلسلة التغييرات التي حدثت خلال الموسم.
وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت :"المعادلة كانت صعبة هذا الموسم بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 شهور فقط".
وأكمل : "كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر
وأضاف: "حاليا الفريق مستقر بنسبة مرضية وهناك قوام وهيكل للفريق، وأي مدرب جديد سيكون موقفه أفضل مما سبقوه".
وتابع : "سنعمل في أسرع وقت على تحديد الجهاز الفني الجديد والتدعيمات التي يحتاجها الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيراميدز: سنعلن عن الجهاز الفني الجديد بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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