حسام البدري يكشف كواليس عرض الزمالك لتوليه الفريق

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا. كبيرا. وقال البدري خلال مداخلة مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت : "الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق". وأكمل : "شرف كبير لأي مدرب أن يتعرض عليه تدريب الزمالك".

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