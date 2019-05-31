معاذ الحناوي يشكر زملاءه والجهاز الفني بعد التعادل أمام الزمالك

أعرب معاذ الحناوي لاعب فريق الإنتاج عن سعادته ببقاء فريقه في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل الثمين الذي حققه الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
ووجه معاذ الحناوي الذي سجل هدف تعادل الإنتاج في الزمالك من ركلة جزاء، الشكر لمجلس إدارةالنادي والجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار المدير الفني ولزملاءه بعد اقتناص نقطة غالية من فريق كبير بحجم الزمالك. وعن ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب في شباك جنش المتألق في تصدى ركلات الجزاء، قال الحناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة
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