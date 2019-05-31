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معاذ الحناوي يشكر زملاءه والجهاز الفني بعد التعادل أمام الزمالك

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أعرب معاذ الحناوي لاعب فريق الإنتاج عن سعادته ببقاء فريقه في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل الثمين الذي حققه الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ووجه معاذ الحناوي الذي سجل هدف تعادل الإنتاج في الزمالك من ركلة جزاء، الشكر لمجلس إدارة

النادي والجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار المدير الفني ولزملاءه بعد اقتناص نقطة غالية من فريق كبير بحجم الزمالك. وعن ركلة الجزاء التي سجلها اللاعب في شباك جنش المتألق في تصدى ركلات الجزاء، قال الحناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة
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"أون سبورت" إنه شاهد جنش في العديد من ركلات الجزاء خاصة في نهائي الكونفدرالية، لكن التوفيق كان معه واتجه جنش للزاوية المعاكسة للاتجاه الكرة التي سكنت الشباك. وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز، ليفقد الأبيض نقطتين في صراع المنافسة على صدارة المسابقة.
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