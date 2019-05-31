حسام البدري: تجربة بيراميدز إضافة للدوري المصري

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن تجربة الفريق قدمت اضافة كبيرة للدوري المصري وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس. وقال حسام البدري في مداخلة مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت : "حققنا أهدافا كثيرة بجانب مشاركتنا في أفريقيا بالموسم المقبل، وجميعها نتيجة منظومة عملها واضح وملموس". وأكمل : "أشكر كل المسئولين في بيراميدز، نتطلع لمواسم مقبلة في الدوري الممتاز نكون بها بشكل أفضل".

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