اليوم.. رئيس الزمالك يجتمع مع خالد جلال

يجتمع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بخالد جلال المدير الفني الجديد للفريق، بعد قليل اليوم، لتحديد الجهاز الفني المعاون له.

وعلمت بوابة الوفد أن الجهاز الفني المصري المعاون لكرستيان جروس سيستمر مع خالد جلال خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التعاقد

مع مدرب حراس مرمي للفريق.

وأقال مجلس إدارة الزمالك جروس من تدريب الفريق عقب تعادل الزمالك مع نظيره الانتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.