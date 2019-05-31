مدرب الإنتاج يشيد بلاعبيه بعد التعادل الثمين أمام الزمالك

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عن رضاه عن أداء لاعبي فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال مختار مختار في المؤتمر

الصحفي عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي إن الفريق الأبيض لديه العديد من العناصر الهجومية المتميزة لكنه نجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد، كما نجحلاعبو فريقه في الخروج بنقطة ثمينة.

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز، ليفقد الأبيض نقطتين في صراع المنافسة على صدارة المسابقة.