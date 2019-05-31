اخبار الرياضه

مدرب الإنتاج يشيد بلاعبيه بعد التعادل الثمين أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عن رضاه عن أداء لاعبي فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال مختار مختار في المؤتمر

الصحفي عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي إن الفريق الأبيض لديه العديد من العناصر الهجومية المتميزة لكنه نجح في التعامل مع المباراة بشكل جيد، كما نجح
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لاعبو فريقه في الخروج بنقطة ثمينة.

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز، ليفقد الأبيض نقطتين في صراع المنافسة على صدارة المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإنتاج يشيد بلاعبيه بعد التعادل الثمين أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا