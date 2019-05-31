رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كرستيان جروس. للفريق، خلفًا للسويسري كرستيان جروس. وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة جروس من تريب الفريق عقب التعادل اما الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

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