قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدودبستاد حرس الحدود بدون جمهور. الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.