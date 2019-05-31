ثعالب الصحراء والأبطال يفوز بكأس الدورة الرمضانية لمركز شباب سيدي عبدالرحيم بقنا

انتهت منذ قليل فعاليات الحفل الختامي ونهائي الدوره الرمضانيه لكره القدم وحفظه القرآن الكريم التي أقامها مجلس اداره مركز شباب سيدى عبدالرحيم بمحافظه قنا في ختام نشاط شهر رمضان الكريم.

اولا قام السيد عبدالحي علي حسن ومعه مجلس اداره المركز بتوزيع اكثر من مائه جائزه علي حفظه القران.

ثانيا كره القدم وتوج رئيس مجلس الإدارة أبطال الدورة الرمضانيه تحت 14 سنه والتي فاز بالمركز الأول وكاس البطولة فيها فريق ثعالب الصحراء بينما احتل المركز الثاني فريق نجوم المستقبل.

أما نتيجة الدوره الرمضانية تحت 12 سنه ففاز بالمركز الأول وكأس البطولة

فيها فريق الأبطال بينما فاز بالمركز الثاني فريق أولاد غبور.وصرح السيد عبدالحي علي حسن رئيس مجلس الإدارة بأن الدورة الرمضانية في كره القدم في مرحلتي 14 و12 سنه شارك فيها حوالي 20 فريق أي ما يعادل أكثر من 200 لاعب بينما شارك في مسابقة حفظه القرآن الكريم أكثر من 300 ولد وبنت وتم توزيع 100 جائزة عليهم.