سواريز المصاب ضمن تشكيلة الأوروغواي في "كوبا أميركا"

اعلن مدرب منتخب الأوروغواي لكرة القدم أوسكار تاباريز الخميس التشكيلة الرسمية من 23 لاعبا التي ستخوض غمار بطولة كوبا أميركا في البرازيل، وضمت مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز رغم أنه يتعافى من الإصابة.



وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سواريز (32 عاما) الذي خضع في 9 أيار/مايو الحالي لعملية تنظير في ركبته اليمنى بسبب تضرر الغضروف الداخلي، وقدر برشلونة مدة غيابه عن الملاعب "من أربعة الى ستة أسابيع".



وسيكون سواريز، افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 55 هدفا، أتم الأسبوع الخامس حتى 16 حزيران/يونيو موعد المباراة الأولى للأوروغواي ضد الإكوادور في مدينة بيلو هوريزونتي.



ويعتمد تاباريز في هذه البطولة التي تقام من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو، على نجمين آخرين هما مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق دييغو غودين، ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني.



وتحمل الأوروغواي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الاميركية الجنوبية (15 لقبا)، امام الأرجنتين (14).



وتلعب الأوروغواي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا اليابان المشاركة بدعوة، وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين.



وهنا اللاعبون الـ 23:



- لحراسة المرمى: فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، مارتن سيلفا (ليبرتاد البارغوياني) ومارتن كامبانيا (إندبندينتي الأرجنتيني).



- للدفاع: دييغو غودين (دون ناد حاليا)، سيباستيان كواتس (سبورتينغ البرتغالي)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الاسباني)، جيوفاني غونزاليز (بينارول) ومارتن كاسيريس (يوفنتوس الإيطالي).



- للوسط: دييغو لاكسالت (ميلان الإيطالي)، ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، لوكاس توريرا (ارسنال الإنكليزي)، ماتياس فيتشينو (إنتر ميلان الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (يوفنتوس)، نيكولاس لوديرو (سياتل الأميركي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، جيورجيان دي اراسكايتا (فلامينغو البرازيلي) ومارسيلو ساراتشي (لايبزيغ الألماني).



- للهجوم: كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، غاستون بيريرو (أيندهوفن الهولندي)، إدينسون كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي)، مكسيميليانو غوميز (سلتا فيغو الإسباني)، جوناثان رودريغيز (كروز أزول المكسيكي) ولويس سواريز (برشلونة الاسباني).



المصدر: فرانس برس

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