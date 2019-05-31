راموس يرد على الشائعات ويعلن استمراره في ريال مدريد

أعلن لاعب كرة القدم سيرخيو راموس، الخميس، استمراره في صفوف ريال مدريد الإسباني وعدم الرحيل عنه في الموسم المقبل.



جاءت تصريحات راموس (33 عامًا) في مؤتمر صحفي، تعقيبًا على أنباء تم تداولها مؤخرًا حول نيته الرحيل بعدما تلقى عرضًا من قبل إحدى الأندية الصينية.



وقال راموس: "اليوم أريد إنهاء جميع الإشاعات والأمور التي تُقال، أنا باقٍ في ريال مدريد وسأعتزل هنا".



وأضاف: "أنا وفلورينتو بيريز رئيس النادي لدينا علاقة خاصة، علاقة أب وابن، أكن له الحب والاحترام".



وتابع: "لم يعجبني أن أذهب لأسبوع راحة، لأعود وأرى الصحافة تتكلم عن أنني أريد الرحيل".



وأوضح قائد ريال مدريد قائلًا: "أريد أن أنهي مسيرتي هنا، سألعب بدون مقابل لريال مدريد".



وأردف: "في حال ضم لاعب جديد وتم إعطاءه راتب أكبر من راتبي هذا سيكون لأنه نجم كبير وسيساعد الفريق".



واختتم راموس تصريحاته بالقول "وصلني عرض من الصين، لكن لم أفكر بالمغادرة ولن أغادر مجانًا ولن أغادر بمقابل".



وخاض راموس الذي يملك عقدًا مع ريال مدريد ينتهي صيف 2021، 42 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين.



وانتقل راموس إلى ريال مدريد قادمًا من إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2005 ليكمل 14 موسمًا مع النادي الملكي، حقق خلالها 20 لقبًا.



المصدر: وكالات