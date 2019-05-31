رياضة | "بينيتيز" يكشف عن الفريق الأقرب لتحقيق دوري أبطال أوروبا

وقال بينيتز في تصريحات صحفية: "أول شيء يجب أن يحافظ الجميع على هدوئه, والتأكد من أنهم [اللاعبين] مرتاحين ولديهم الايمان و الثقة".

وأضاف: "الجميع يتوقع أن يكون ليفربول هو الاقوى وأنه سيفوز لكن بالنسبة لي, توتنهام يمتلكون الثقة ويعلمون بأن ما أنجزوه هو أمر رائع و اذا كان بإمكانهم الاستمرار والفوز باللقب فسيكون أمرا ممتازا".

واختتم: "سيشعرون بالضغط و التوتر كما هو الحال في النهائي, لكنه لن يكون نفس الضغط الذي سيكون على لاعبي ليفربول لأنهم المرشحين للفوز.