رياضة | "ماني" يصدم الأندية الراغبة في التعاقد معه بهذا التصريح !

وقال ماني في تصريحات صحفية: "لأننا أفضل نادي ولدينا أفضل جمهور، لذا أعتقد أنه [ليفربول] نادي رائع, إنه نادي مثير".

وأضاف ماني: "لا يوجد مكان مثل ليفربول".

وواصل: "كلوب كان يقول لي طوال الوقت أن ليفربول النادي الوحيد المثير في أوروبا — و قال لي الآن 'أرايت؟ لقد أخبرتك'".

واختتم بقوله: "قبل إنتقالي لليفربول قالي لي أخي الذي يتواجد بالسنغال 'أريد ان أراك في ليفربول'".