رياضة | ليفربول يكافئ نجميه بجائزة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يكافئ نجميه بجائزة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة الثنائي المتألق، جيمس ميلنر وجويل ماتيب، وذلك بتجديد عقودهم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإنه على الرغم من أن ميلنر قد بلغ من العمر 33 عاما، ولازال هناك عام متبقي في عقده، إلا أنه سيبقى في ليفربول حتى عام 2021 على الأقل.

وفي السياق ذاته، فإنه سيُعرض على ماتيب عقد جديد ببنود جديدة، بعد أن أكد في النصف الثاني من الموسم بأنه يتطور بجانب فان دايك.