رياضة | عاجل.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب خالد جلال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الإعلان عن رحيل السويسري كريستيان جروس.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن إدارة الزمالك استقرت على قيادة جلال للجهاز الفني وسيستمر الجهاز المعاون معه المكون من أمير عزمي وأيمن عبدالعزيز.

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وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب بتروسبورت في بطولة الدوري.