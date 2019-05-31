رياضة | مشادة بين رئيس الزمالك ومحمد إبراهيم بعد التعادل مع الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة بين رئيس الزمالك ومحمد إبراهيم بعد التعادل مع الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس نادي الزمالك ومحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد إنتهاء مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي.
ووجه رئيس الزمالك اتهامات وشتايم لمحمد إبراهيم وهو الأمر الذي اغضب اللاعب ورد عليه أمام الجميع.
وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري في لقاء شهد انفعالات كثيرة من رئيس الزمالك على جروس بسبب سوء إدارة اللقاء.
الجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.