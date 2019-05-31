رياضة | مشادة بين رئيس الزمالك ومحمد إبراهيم بعد التعادل مع الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة بين رئيس الزمالك ومحمد إبراهيم بعد التعادل مع الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة كلامية حادة بين رئيس نادي الزمالك ومحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد إنتهاء مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي.

ووجه رئيس الزمالك اتهامات وشتايم لمحمد إبراهيم وهو الأمر الذي اغضب اللاعب ورد عليه أمام الجميع.