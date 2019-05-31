رياضة | "كين" يكشف عن حظوظ توتنهام في التتويج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كين" يكشف عن حظوظ توتنهام في التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المهاجم الإنجليزي العملاق هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير، أنه يمكن لأي شخص أن يتخيل أن فريقه يرفع الكأس ولكن مازال هناك طريق طويل ليقطعوه.

وقال كين في تصريحات صحفية: "من الرائع أن نكون هنا [مدريد] ولكننا سنذهب للنهائي من أجل الفوز وهذا ما سنحاول القيام به".

وأضاف: "نحن نعلم مدى أهمية التشامبيونزليغ لدى الجماهير ونعلم مدى أهمية هذه المباراة في تاريخ النادي والجميع يريد أن يكون هناك والمشاركة في المباراة".

واختتم بقوله: "سنفعل كل ما بوسعنا على أرضية الملعب من أجل إرسال الجماهير لمنازلهم سعداء".