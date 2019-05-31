رياضة | الزمالك يواجه حرس الحدود الاثنين المقبل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود بستاد حرس الحدود بدون جمهور.

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري في لقاء شهد انفعالات كثيرة من رئيس الزمالك على جروس بسبب سوء إدارة اللقاء.

الجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.