رياضة | "مورينيو" يكشف عن اللاعب الحاسم لنهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مورينيو" يكشف عن اللاعب الحاسم لنهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، إلى أن هناك لاعب من كلا الفريقين (ليفربول وتوتنهام هوتسبير) سيلعب دوراً حاسمًا في النهائي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "بالنسبة لليفربول فسأختار [ فيرجيل فان دايك ]، بالنسبة لتوتنهام لأنهم وصلوا النهائي بدون هاري كين، سأختار [ إيركسون ]".

وأضاف: "دائمًا ما أقول إن الفريق الذي كان لديه شيء إستثنائي في طريقه إلى المباراة النهائية، هو الفريق الذي يتقدم بأفضلية عن خصمه قليلاً".

واختتم بقوله: "كلا الفريقين وصلوا للنهائي مثل العمالقة تقريباً، هما مقتنعون تمامًا بأنهم سيدمرون منافسهم، كلا الفريقين مقتنعان تماما بأن [ الكأس ستكون ملك لي ]".