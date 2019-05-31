رياضة | كلوب: لاعبي ليفربول كانوا كالأسود الجائعة أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: لاعبي ليفربول كانوا كالأسود الجائعة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب عن التشكيلة: "عليك أن أدفعهم بالتدريبات لـ يبقوا مٌستيقظين، أنا حقاً فخوراً بهم ولكن هذا الوقت ليس مٌناسباً لذلك بل لنقول [هيا، نحتاج لكل شيئ من أجل البطولة، نحن نٌريدها]".
وأضاف بالحديث عن مباراة برشلونة: " بالنسبة لقد كانت اللحظة الرئيسية في تلك المباراة إنهم عندما بدأت المباراة وقاموا بتمرير الكرة قفزنا عليهم ولقد وصفت الفتيان بإنهم أشبه بالـ [ الأسود ] التي لم تأكل لمدة 8 أسابيع".
وواصل: "لقد كانت البداية مثل [ واو، إنها بداية جيدة، هذه هي الطريقة التي يٌمكن أن تعمل بها الأمور]، ومن ثم قُمنا بالتسجيل وأصبحت اللعبة مفتوحة بعد ذلك، في كثير من الأحيان كٌنت قد أتأثر بالعمل الذي يقوموا به الفتيان، سجلنا الأهداف وقاتلنا بالمعاك معاً".
وتابع: "لقد كان أمراً مٌميزاً حقاً ولا يٌمكنك أن تفعل ذلك دائماً ، لدينا الكثير من الإمكانيات بهذا الفريق والفتيان قاموا بمزج هذا الشيئ مع موقف لم أراه من قبل، وهذا ما قصدته عندما قلت عنهم يمتلكون [ عقلية وحشية ]".
وأكمل: "نحن نرى تطورنا ونعرف العمل الذي نقوم به ، لقد تحسنّا كثيراً وهذا أمر لا يٌمكن تصديقه ، لو يوجد هٌناك جائزة أفضل متطور خلال الـ [ 12 شهراً الماضية ] ستكون هذه الجائزة لـ الريدز، هذا هو الحال".
وأردف: "الفتيان قاموا بعمل رائع حقاً ولكننا نٌدرك بإن الأمر يتعلق بالفوز بالبطولات، لذلك نحن نٌريد الفوز بالبطولة وإذا لم يكن الآن فإنه قريباً جداً".
واختتم: "بغض النظر عن الفوز فإن أفضل شيئ يٌمكن أن تفعله هو أن تصل إلى أقرب ما يٌمكن الوصول إليه، هذا أمر مٌهم للغاية".