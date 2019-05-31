رياضة | كلوب: لاعبي ليفربول كانوا كالأسود الجائعة أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: لاعبي ليفربول كانوا كالأسود الجائعة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، على أنه لا يٌمكننه أن يكون فخوراً أكثر بلاعبي الريدز، ولكن ليس بالوقت المٌناسب لكي يشعر بذلك.

وقال كلوب عن التشكيلة: "عليك أن أدفعهم بالتدريبات لـ يبقوا مٌستيقظين، أنا حقاً فخوراً بهم ولكن هذا الوقت ليس مٌناسباً لذلك بل لنقول [هيا، نحتاج لكل شيئ من أجل البطولة، نحن نٌريدها]".

وأضاف بالحديث عن مباراة برشلونة: " بالنسبة لقد كانت اللحظة الرئيسية في تلك المباراة إنهم عندما بدأت المباراة وقاموا بتمرير الكرة قفزنا عليهم ولقد وصفت الفتيان بإنهم أشبه بالـ [ الأسود ] التي لم تأكل لمدة 8 أسابيع".

وواصل: "لقد كانت البداية مثل [ واو، إنها بداية جيدة، هذه هي الطريقة التي يٌمكن أن تعمل بها الأمور]، ومن ثم قُمنا بالتسجيل وأصبحت اللعبة مفتوحة بعد ذلك، في كثير من الأحيان كٌنت قد أتأثر بالعمل الذي يقوموا به الفتيان، سجلنا الأهداف وقاتلنا بالمعاك معاً".

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وتابع: "لقد كان أمراً مٌميزاً حقاً ولا يٌمكنك أن تفعل ذلك دائماً ، لدينا الكثير من الإمكانيات بهذا الفريق والفتيان قاموا بمزج هذا الشيئ مع موقف لم أراه من قبل، وهذا ما قصدته عندما قلت عنهم يمتلكون [ عقلية وحشية ]".

وأكمل: "نحن نرى تطورنا ونعرف العمل الذي نقوم به ، لقد تحسنّا كثيراً وهذا أمر لا يٌمكن تصديقه ، لو يوجد هٌناك جائزة أفضل متطور خلال الـ [ 12 شهراً الماضية ] ستكون هذه الجائزة لـ الريدز، هذا هو الحال".

وأردف: "الفتيان قاموا بعمل رائع حقاً ولكننا نٌدرك بإن الأمر يتعلق بالفوز بالبطولات، لذلك نحن نٌريد الفوز بالبطولة وإذا لم يكن الآن فإنه قريباً جداً".

واختتم: "بغض النظر عن الفوز فإن أفضل شيئ يٌمكن أن تفعله هو أن تصل إلى أقرب ما يٌمكن الوصول إليه، هذا أمر مٌهم للغاية".