رياضة | خاص - رئيس الزمالك بعد تعادل الإنتاج : جروس روح خلاص

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري في لقاء شهد انفعالات كثيرة من رئيس الزمالك على جروس بسبب سوء إدارة اللقاء.

الجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.