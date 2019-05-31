رياضة | أرنولد: لن نعود لإنجلترا بدون لقب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد: لن نعود لإنجلترا بدون لقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه شرف كبير له بأن يكون جزءاً من هذا الفريق وأن يمثل نادي طفولته.

وقال أرنولد خلال تصريحات صحفية: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون هو كل شيئ أحلم به يوم السبت وكل العمل الذي أقوم به لأجل ذلك".

وأضاف نجم دفاع الريدز بقوله: "أنتظر يوم السبت، سأقدم كل ما لدي من أجل العائلة والمدينة وإستعادة هذا اللقب إلى المنزل".