رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الانتاج الحربي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 - 2019.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلي 67 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وإليكم ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك مع الانتاج الحربي

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة حصيلة 32 مباراة.

2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة حصيلة 34 مباراة.

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 67 نقطة حصيلة 30 مباراة.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة حصيلة 34 مباراة.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 47 نقطة حصيلة 32 مباراة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة حصيلة 34 مباراة.

7- الاسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة حصيلة 33 مباراة.

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8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة حصيلة 34 مباراة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة حصيلة 34 مباراة.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 38 نقطة حصيلة 33 مباراة.

11- الانتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة حصيلة 33 مباراة.

12- وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة حصيلة 33 مباراة.

13- حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة حصيلة 33 مباراة.

14- الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة حصيلة 33 مباراة.

15- الاتحاد السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة حصيلة 33 مباراة.

16- نادي بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة حصيلة 33 مباراة.

17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة حصيلة 34 مباراة.

18- نادي النجوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 26 نقطة حصيلة 34 مباراة.