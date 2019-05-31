اونلاين | on zezo kora مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم الخميس 30 / 5 / 2019 المؤجلة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر on zezo kora مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر اليوم الخميس 30 / 5 / 2019 المؤجلة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الزمالك والإنتاج الحربي في أحد لقاءات الزمالك المؤجلة في الدور الثاني من الدوري المصري 2019، بعد تتويج الفارس الأبيض وتحقيق اللقب بالكونفيدرالية الإفريقية ، يأمل الزمالك علي تتويجه بالدوري المصري ، ليكون حاصل علي ثالث بطولة في موسم واحد ، يدخل نادي المختلط الدوري في المباريات القادمة المؤجله مستبعدآ الهزيمة أو التعادل ، ليكون له فرصة في التتويج بالدوري ، أما الإنتاج الحربي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة ، وفي المباراة الماضية تعادل مع النادي المصري بنتيجة إيجابية 1-1 ، يدخل الزمالك المباراة برصيد 66 نقطة ويحتل المركز الثالث ، حيث يكون له مباريات مؤجله حسب مشواره مع أفريقيا .

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق محمد الكاشف..

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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

إنطلاق مواجهة الأبيض بنظيره العسكري الإنتاج الحربي، فمن سينجح في اللقاء، ويفوز به، أم ينتهي بالتعادل سواء سلبي أو إيجابي.