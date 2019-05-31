انت الان تتابع حازم إمام: طارق حامد يستحق لقب «عالمي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

حازم إمام

أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمستوى المميز الذي يقدمه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن تحقيق الفريق الأبيض لبطولة بعد مسيرة طويلة أبرز الدور المهم الذي يقدمه اللاعب الدولي مع الفريق الأبيض. وأضاف حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أن الزمالك عندما كان يحقق نتائج سلبية، كان يؤخذ على "حامد" أنه لاعب عنيف في التحاماته مع المنافسين، ولم يكن يتحدث أحد عن دوره المهم في الملعب.

واستمر في حديثه: «من الأمور الجيدة التي أسعدتني هذا الموسم هو لمعان بريق طارق حامد، ومنحه قيمته الحقيقية، فهو لاعب عالمي طوال الوقت، وأدواره عديدة ومهمة داخل المستطيل الأخضر». وقدم طارق حامد مستوى لافتا مع القلعة البيضاء هذا الموسم، ولعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية

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